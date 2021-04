È morta Milva, voce e anima graffiante della musica italiana (Di sabato 24 aprile 2021) Questa mattina l’Italia si è svegliata con una notizia davvero molto triste. Milva, all’anagrafe Ilvia Maria Biolcati, è morta. La Pantera di Goro si è spenta all’età di 81 anni nella sua casa di Milano a seguito di una lunga malattia. Nel 2010 dopo ben 52 anni di onorata carriera, celebrata nel 2018 sul palco L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 24 aprile 2021) Questa mattina l’Italia si è svegliata con una notizia davvero molto triste., all’anagrafe Ilvia Maria Biolcati, è. La Pantera di Goro si è spenta all’età di 81 anni nella sua casa di Milano a seguito di una lunga malattia. Nel 2010 dopo ben 52 anni di onorata carriera, celebrata nel 2018 sul palco L'articolo proviene da Novella 2000.

rtl1025 : ?? È morta a 81 anni #Milva, la 'Rossa' della canzone italiana. Da tempo viveva nella casa in via Serbelloni, a Mil… - repubblica : ?? E' morta Milva, storica voce della canzone italiana - fanpage : È morta #Milva, la 'Rossa' della canzone d'autore italiana ?? - Barbaga3Gaetano : È morta Milva, la “rossa” della musica italiana - cate_cla : RT @Marty_Loca80: È morta la cantante Milva. La “Rossa”, come la sua famosa fulgida chioma di capelli ramati, è morta a 82 anni: da tempo a… -