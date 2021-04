È morta Milva, l’Italia piange una delle sue icone più amate (Di sabato 24 aprile 2021) Cantante e attrice, aveva 81 anni. Interprete prediletta da autori, registi e compositori come Giorgio Strehler e Astor Piazzolla, Franco Battiato, Luciano Berio ed Ennio Morricone, si è divisa tra musica e teatro. Nel 2010 aveva abbandonato le scene Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 24 aprile 2021) Cantante e attrice, aveva 81 anni. Interprete prediletta da autori, registi e compositori come Giorgio Strehler e Astor Piazzolla, Franco Battiato, Luciano Berio ed Ennio Morr, si è divisa tra musica e teatro. Nel 2010 aveva abbandonato le scene

rtl1025 : ?? È morta a 81 anni #Milva, la 'Rossa' della canzone italiana. Da tempo viveva nella casa in via Serbelloni, a Mil… - Agenzia_Ansa : E' morta #Milva. La grande cantante e attrice, aveva 81 anni #ANSA - MediasetTgcom24 : E' morta Milva: la 'Pantera di Goro' aveva 81 anni #milva - PaoloScorpio : RT @sabrina__sf: È morta Milva ?????? Come sempre, non c'è correlazione... - LPincia : RT @DSant65: È morta #Milva.Anche lei credeva nella scienza -