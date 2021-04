E’ morta Milva, la “Rossa” voce storica della canzone italiana (Di sabato 24 aprile 2021) La cantante si è spenta all’età di 81 anni lasciando una eredità musicale nella canzone italiana senza eguali Milva si è spenta all’età di 81 anni, lasciando un segno nella storia della musica italiana. Milva, all’anagrafe Maria Ilva Biolcati, è nata il 17 luglio 1939, a Goro, un paese della Pianura Padana, vicino a Ferrara. Nel 1959, ha partecipato ad un concorso dedicato alle nuove voci, indetto dalla RAI, insieme ad altri 7600 concorrenti superando brillantemente la selezione, classificandosi prima. Da lì è stato tutto un percorso in ascesa che le ha donato successo brano dopo brano. La prima incisione discografica è stata la versione italiana di “Milord”, scritto dalla grande pianista Marguerite Monnot sui versi neo-realistici di Georges Moustaki. ... Leggi su 361magazine (Di sabato 24 aprile 2021) La cantante si è spenta all’età di 81 anni lasciando una eredità musicale nellasenza egualisi è spenta all’età di 81 anni, lasciando un segno nella storiamusica, all’anagrafe Maria Ilva Biolcati, è nata il 17 luglio 1939, a Goro, un paesePianura Padana, vicino a Ferrara. Nel 1959, ha partecipato ad un concorso dedicato alle nuove voci, indetto dalla RAI, insieme ad altri 7600 concorrenti superando brillantemente la selezione, classificandosi prima. Da lì è stato tutto un percorso in ascesa che le ha donato successo brano dopo brano. La prima incisione discografica è stata la versionedi “Milord”, scritto dalla grande pianista Marguerite Monnot sui versi neo-realistici di Georges Moustaki. ...

