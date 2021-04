È morta Milva, la "rossa" della canzone italiana (Di sabato 24 aprile 2021) La “Pantera di Goro” è morta. Milva, cantante di successo negli anni ’60 - ’80, è deceduta oggi dopo aver combattuto contro una brutta e lunga malattia Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 aprile 2021) La “Pantera di Goro” è morta. Milva, cantante di successo negli anni ’60 - ’80, è deceduta oggi dopo aver combattuto contro una brutta e lunga malattia

Advertising

rtl1025 : ?? È morta a 81 anni #Milva, la 'Rossa' della canzone italiana. Da tempo viveva nella casa in via Serbelloni, a Mil… - HuffPostItalia : È morta Milva, la Pantera di Goro della canzone italiana - Agenzia_Ansa : E' morta #Milva. La grande cantante e attrice, aveva 81 anni #ANSA - Paesedellanima : RT @Angela300564201: Corriere della Sera: Morta Milva, la cantante aveva 81 anni. - Lorychan_95 : RT @rtl1025: ?? È morta a 81 anni #Milva, la 'Rossa' della canzone italiana. Da tempo viveva nella casa in via Serbelloni, a Milano, con la… -

Ultime Notizie dalla rete : morta Milva la Farmaci e cybercrime, 92 siti web oscurati dai carabinieri del Nas Read More In Evidenza Addio alla 'Pantera di Goro': ci lascia Milva 24 Aprile 2021 È morta Milva. La cantante e attrice teatrale dai capelli rossi aveva 81 anni e viveva a Milano. Milva - ... Read ...

Avellino, ucciso a coltellate: fermati figlia e fidanzato Read More In Evidenza Addio alla 'Pantera di Goro': ci lascia Milva 24 Aprile 2021 È morta Milva. La cantante e attrice teatrale dai capelli rossi aveva 81 anni e viveva a Milano. Milva - ... Read ...

Read More In Evidenza Addio alla 'Pantera di Goro': ci lascia24 Aprile 2021 Ècantante e attrice teatrale dai capelli rossi aveva 81 anni e viveva a Milano.- ... Read ...Read More In Evidenza Addio alla 'Pantera di Goro': ci lascia24 Aprile 2021 Ècantante e attrice teatrale dai capelli rossi aveva 81 anni e viveva a Milano.- ... Read ...