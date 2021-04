È morta Milva | addio alla storica voce della canzone italiana Aveva 82 anni

Leggi su cityroma

(Di sabato 24 aprile 2021) Lutto nel mondomusica. Se ne va a 82. Soprannominata “La Rossa” per il coloresua chioma – Enzo Jannacci le scrisse anche unacon questo titolo – ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo e ha realizzato più di sessanta album. Nata a Goro, in Emilia Romagna, il 17 luglio 1939, nel corsosua carriera ha partecipato 15 volte al Festival di Sanremo, un record di presenze che detiene insieme a Peppino Di Capri, Toto Cutugno e Al Bano. La cantante, il cui vero nome era Ilvia Maria Biolcati, si è spenta oggi nella sua casa milanese, come rende noto Repubblica. Sostieni ilfattoquotidiano.it: se credi nelle nostre battaglie, ...