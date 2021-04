È monrealese il primo vaccinato al nuovo hub della Casa del Sole FOTO

Leggi su monrealelive

(Di sabato 24 aprile 2021) Giuseppe, 80 anni, pensionato “dell’acquedotto” residente a San Martino delle Scale, si è presentato puntuale alle 8 all’apertura dei cancellideldi Palermo per ilDrive In organizzato dall’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo. Accompagnato dal genero, Giovanni, ed aiutato dal personale dedicato all’accoglienza ha compilato i moduli e risposto alle domande dei medici per l’anamnesi. Poi, rimanendo sempre seduto a bordo dell’auto, ha ricevuto la dose del vaccino Pfizer. “Ancora non avevo prenotato la vaccinazione – racconta – mio genero ha letto dell’iniziativa del Drive in sul sito dell’Asp ed abbiamo sfruttato l’opportunità per vaccinarmi”. Dopo la somministrazionedose, gli utenti, rimanendo sempre a bordo dell’auto, vengono indirizzati in un’area dedicata per ...