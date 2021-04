E.League, Roma: Dzeko 'United favorito, ma non sarà impossibile' (Di sabato 24 aprile 2021) "Abbiamo raggiunto le semifinali e adesso vogliamo arrivare fino in fondo. Non capita tutti i giorni di giocare queste partite, dobbiamo essere consapevoli della nostra qualità. Loro sono forti, sono ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021) "Abbiamo raggiunto le semifinali e adesso vogliamo arrivare fino in fondo. Non capita tutti i giorni di giocare queste partite, dobbiamo essere consapevoli della nostra qualità. Loro sono forti, sono ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Roma, Dzeko: 'Il Manchester United è il favorito, ma non sarà impossibile' - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Roma, Dzeko: 'Il Manchester United è il favorito, ma non sarà impossibile' - napolimagazine : EUROPA LEAGUE - Roma, Dzeko: 'Il Manchester United è il favorito, ma non sarà impossibile' - apetrazzuolo : EUROPA LEAGUE - Roma, Dzeko: 'Il Manchester United è il favorito, ma non sarà impossibile' - giornaleradiofm : Calcio: Premier; Klopp, il Liverpool non merita la Champions: (ANSA) - ROMA, 24 APR - 'Se giochiamo così e non ucci… -