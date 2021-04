È facile condannare il giorno dopo. Ma li abbiamo fatti morire anche noi (Di sabato 24 aprile 2021) Il mare aperto ha colori netti, marcati. Distingui un oggetto o un corpo che galleggia perché intorno ad esso puoi scorgere la linea definita tra il blu cobalto e il celeste, quella punta di azzurro cristallino che da profondità e dimensione e che fa un po’ meno paura perché sembra di toccare, sembra lontano dall’abisso. O forse è solo più vicino. “abbiamo navigato in un mare di cadaveri”, sono state le parole dei soccorritori della Ocean Viking di SOS Mediterranée, l’ong giunta sulla scena dell’ultima tragedia consumatasi giovedì nel Mediterraneo centrale. La storia dell’ennesimo naufragio al largo delle coste della Libia, la storia dell’ennesimo gommone abbandonato senza alcun soccorso per quasi 30 ore dalla prima segnalazione di Alarm Phone al Centro di Coordinamento Marittimo di Roma. Quanto sono lunghe 30 ore in balia delle onde su un sottile strato di plastica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Il mare aperto ha colori netti, marcati. Distingui un oggetto o un corpo che galleggia perché intorno ad esso puoi scorgere la linea definita tra il blu cobalto e il celeste, quella punta di azzurro cristallino che da profondità e dimensione e che fa un po’ meno paura perché sembra di toccare, sembra lontano dall’abisso. O forse è solo più vicino. “navigato in un mare di cadaveri”, sono state le parole dei soccorritori della Ocean Viking di SOS Mediterranée, l’ong giunta sulla scena dell’ultima tragedia consumatasi giovedì nel Mediterraneo centrale. La storia dell’ennesimo naufragio al largo delle coste della Libia, la storia dell’ennesimo gommone abbandonato senza alcun soccorso per quasi 30 ore dalla prima segnalazione di Alarm Phone al Centro di Coordinamento Marittimo di Roma. Quanto sono lunghe 30 ore in balia delle onde su un sottile strato di plastica ...

