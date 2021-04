Dwayne Johnson, alias The Rock, ha pagato 23 milioni di euro per una villa a Beverly Hills (Di sabato 24 aprile 2021) Per il secondo anno di fila è stato piazzato dalla rivista Forbes al numero uno della classifica degli attori più pagati di Hollywood. Dwayne “The Rock” Johnson, ex wrestler, oggi star dei film dazione sbanca-botteghino come Fast and Furious e Jumanji, nel 2020 si è messo in tasca quasi 73 milioni di euro, di cui circa 20 soltanto per Red notice, thriller di prossima uscita su Netflix. Dunque che sarà mai se di milioni ne spende 23 per una casa? E che casa: una villa sulle colline di Beverly Hills, più precisamente a North Beverly Park, cioè il quartiere più costoso ed esclusivo della città, dove vivono anche Denzel Washington, Sylvester Stallone, Rod Stewart ed Eddie Murphy. Costruita nel 1993 da uno dei fratelli Van ... Leggi su newsitaliane (Di sabato 24 aprile 2021) Per il secondo anno di fila è stato piazzato dalla rivista Forbes al numero uno della classifica degli attori più pagati di Hollywood.“The, ex wrestler, oggi star dei film dazione sbanca-botteghino come Fast and Furious e Jumanji, nel 2020 si è messo in tasca quasi 73di, di cui circa 20 soltanto per Red notice, thriller di prossima uscita su Netflix. Dunque che sarà mai se dine spende 23 per una casa? E che casa: unasulle colline di, più precisamente a NorthPark, cioè il quartiere più costoso ed esclusivo della città, dove vivono anche Denzel Washington, Sylvester Stallone, Rod Stewart ed Eddie Murphy. Costruita nel 1993 da uno dei fratelli Van ...

