Dramma sulle strade scaligere: muore una mamma di 39 anni al ritorno da scuola con la figlia (Di sabato 24 aprile 2021) Dramma sulle strade veronesi. Cristina Andreis, mamma 39enne di origini rumene (ma da tempo in Italia), è stata investa ieri intorno alle 15.30 in zona Verona sud. La donna stava tornando a casa con la figlia, appena uscita da una scuola elementare di zona, quando è stata travolta da un’auto, una Suzuky Swift. La donna L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 24 aprile 2021)veronesi. Cristina Andreis,39enne di origini rumene (ma da tempo in Italia), è stata investa ieri intorno alle 15.30 in zona Verona sud. La donna stava tornando a casa con la, appena uscita da unaelementare di zona, quando è stata travolta da un’auto, una Suzuky Swift. La donna L'articolo NewNotizie.it.

