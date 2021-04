Dramma a Genova, muore di Covid bimba “fragile” di 10 anni (Di sabato 24 aprile 2021) Non ce l’ha fatta la bimba di 10 anni ricoverata al Gaslini di Genova per Covid. La piccola è morta ieri sera presso la Terapia Intensiva Covid dell’ospedale. Era affetta da gravissima polmonite Covid, e già affetta da sindrome autoinfiammatoria sistemica, caratterizzata da vasculite ed immunodeficienza (deficit di ADA2). A renderlo noto è stato lo stesso ospedale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 24 aprile 2021) Non ce l’ha fatta ladi 10ricoverata al Gaslini diper. La piccola è morta ieri sera presso la Terapia Intensivadell’ospedale. Era affetta da gravissima polmonite, e già affetta da sindrome autoinfiammatoria sistemica, caratterizzata da vasculite ed immunodeficienza (deficit di ADA2). A renderlo noto è stato lo stesso ospedale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

