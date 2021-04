Dopo averlo annunciato, Biden ha riconosciuto ufficialmente il genocidio armeno (Di sabato 24 aprile 2021) Joe Biden prova ad andarci "leggero" nel riconoscere la colpevolezza della Turchia nel primo genocidio del '900 compiuto nei confronti degli armeni nel travagliato periodo che ha preceduto la caduta ... Leggi su globalist (Di sabato 24 aprile 2021) Joeprova ad andarci "leggero" nel riconoscere la colpevolezza della Turchia nel primodel '900 compiuto nei confronti degli armeni nel travagliato periodo che ha preceduto la caduta ...

Advertising

ZZiliani : Ha schifato #Allegri dopo Juve-Ajax, #Sarri per averlo tolto con Lokomotiv e Milan, #Pirlo per l’indisciplina di ch… - Lux97335459 : RT @Daline1999: E anche questo Recovery Plan, i Renzi, Salvini, Meloni, lo discuteranno in Parlamento l'anno prossimo. Altro che cambio di… - DoliverLevine : @FloraLightwheel Miss dopo averlo fatto con il maggiordomo : - LuigiAssecasa : RT @Daline1999: E anche questo Recovery Plan, i Renzi, Salvini, Meloni, lo discuteranno in Parlamento l'anno prossimo. Altro che cambio di… - MariaAversano1 : RT @Daline1999: E anche questo Recovery Plan, i Renzi, Salvini, Meloni, lo discuteranno in Parlamento l'anno prossimo. Altro che cambio di… -