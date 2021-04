Don Salvatore, il barista siciliano chiamato da Dio (Di sabato 24 aprile 2021) AGI - Nelle parole e nello sguardo ha la gioia di chi ha trovato una perla di grande valore e vende tutti i suoi averi per averla. Salvatore Lucchesi, siciliano di Aci Catena, in provincia di Catania, è uno dei nove nuovi sacerdoti della diocesi di Roma - lui sarà destinato alla parrocchia di San Clemente a Monteverde - che domenica 25 aprile saranno ordinati da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. Gioia che straripa, gioia da condividere, anche perché per Salvatore, 43 anni, la chiamata è arrivata in età più matura. Un lavoro da barista ad Acireale, una fidanzata, le uscite con gli amici, una vita come quella di tanti ragazzi della sua età ma un vuoto che all'improvviso arriva e che non si è in grado di decifrare, si sa solo che - seppur bella e confortevole - non è la vita alla quale siamo stati chiamati. ... Leggi su agi (Di sabato 24 aprile 2021) AGI - Nelle parole e nello sguardo ha la gioia di chi ha trovato una perla di grande valore e vende tutti i suoi averi per averla.Lucchesi,di Aci Catena, in provincia di Catania, è uno dei nove nuovi sacerdoti della diocesi di Roma - lui sarà destinato alla parrocchia di San Clemente a Monteverde - che domenica 25 aprile saranno ordinati da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. Gioia che straripa, gioia da condividere, anche perché per, 43 anni, la chiamata è arrivata in età più matura. Un lavoro daad Acireale, una fidanzata, le uscite con gli amici, una vita come quella di tanti ragazzi della sua età ma un vuoto che all'improvviso arriva e che non si è in grado di decifrare, si sa solo che - seppur bella e confortevole - non è la vita alla quale siamo stati chiamati. ...

