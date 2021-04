Domenica In, anticipazioni: gli ospiti della puntata del 25 aprile (Di sabato 24 aprile 2021) La prossima puntata di Domenica In andrà in onda domani, Domenica 25 aprile 2021. L'amatissima conduttrice Mara Venier farà compagnia ai suoi affezionati telespettatori anche nel corso del pomeriggio dell'anniversario della liberazione d'Italia. Le anticipazioni riportate su TvBlog parlano di una puntata ricca di grandi ospiti anche per questo nuovo appuntamento Domenicale. Nello studio Rai di via Nomentana a Roma arriveranno infatti numerosi volti noti che racconteranno qualcosa di più sulla loro vita privata e sulla loro carriera. Durante questa puntata ci sarà poi molto spazio per temi di attualità. Per non perdere nemmeno un minuto della storica trasmissione della ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 24 aprile 2021) La prossimadiIn andrà in onda domani,252021. L'amatissima conduttrice Mara Venier farà compagnia ai suoi affezionati telespettatori anche nel corso del pomeriggio dell'anniversarioliberazione d'Italia. Leriportate su TvBlog parlano di unaricca di grandianche per questo nuovo appuntamentole. Nello studio Rai di via Nomentana a Roma arriveranno infatti numerosi volti noti che racconteranno qualcosa di più sulla loro vita privata e sulla loro carriera. Durante questaci sarà poi molto spazio per temi di attualità. Per non perdere nemmeno un minutostorica trasmissione...

Advertising

TheSkyisgreen6 : RT @SpettacoliNEWS: Domenica 25 aprile, su Canale 5, in prime-time, nuovo appuntamento con «Avanti un altro! Pure di sera». Ospite #Tommaso… - ArieteRiferita : RT @SpettacoliNEWS: Domenica 25 aprile, su Canale 5, in prime-time, nuovo appuntamento con «Avanti un altro! Pure di sera». Ospite #Tommaso… - AleCaruso87 : RT @SpettacoliNEWS: Domenica 25 aprile, su Canale 5, in prime-time, nuovo appuntamento con «Avanti un altro! Pure di sera». Ospite #Tommaso… - SpettacoliNEWS : #LaCompagniadelCigno2: anticipazioni terza puntata di domenica 25 aprile - SpettacoliNEWS : Domenica 25 aprile, su Canale 5, in prime-time, nuovo appuntamento con «Avanti un altro! Pure di sera». Ospite… -