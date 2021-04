Domenica IN anticipazioni 25 aprile 2021: tutti gli ospiti di Mara Venier (Di sabato 24 aprile 2021) Su va in onda anche il 25 aprile 2021, un giorno di festa per l’Italia ma soprattutto un giorno importante, perchè potrebbe essere l’ultimo di purgatorio rispetto al periodo drammatico che stiamo vivendo. Tornano infatti anche le zone gialle dal 26 aprile 2021 e nella puntata di Domenica In di domani, si parlerà anche di questo. Siamo giunti alla puntata numero 33 di Domenica IN, programma che continua a inanellare uno dopo l’altro, grandi successi in termini di ascolti. Cosa succederà nella puntata di ‘Domenica In’, in onda Domenica 25 aprile? Mara Venier ci aspetta in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma con una nuova puntata. E per voi non potevano mancare le anticipazioni ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 24 aprile 2021) Su va in onda anche il 25, un giorno di festa per l’Italia ma soprattutto un giorno importante, perchè potrebbe essere l’ultimo di purgatorio rispetto al periodo drammatico che stiamo vivendo. Tornano infatti anche le zone gialle dal 26e nella puntata diIn di domani, si parlerà anche di questo. Siamo giunti alla puntata numero 33 diIN, programma che continua a inanellare uno dopo l’altro, grandi successi in termini di ascolti. Cosa succederà nella puntata di ‘In’, in onda25ci aspetta in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma con una nuova puntata. E per voi non potevano mancare le...

Domenica In, Mara Venier domani parlerà di Denise Pipitone perchè ? Menù 1 Domenica In anticipazioni 25 aprile 2021 2 In studio Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone per una toccante intervista 3 Tanti altri ospiti in studio e tanto spettacolo

Domenica In anticipazioni 25 aprile 2021 Da quel momento in molti programmi televisivi non si fa altro che parlare della piccola Denise Pipitone, scomparsa ormai oltre 17 anni fa da Mazara del Vallo

"Avanti un altro! Pure di sera": anticipazioni e ospiti di domenica 25 aprile 2021
Domenica In, Mara Venier domani parlerà di Denise Pipitone perchè Si continua a parlare del caso relativo alla scomparsa della piccola Denise Pipitone. Dopo quanto accaduto nelle scorse settimane, ovvero dopo la comparsa di una giovane ragazza che in Russia aveva l

Domenica In: anticipazioni 25 aprile Anche Domenica 25 aprile, anniversario della Liberazione d'Italia, andrà in onda come di consueto il programma condotto e preparato da Mara

