Domenica 25 aprile 2021: ospiti Domenica In, Da Noi a Ruota Libera, Domenica Live e Che Tempo Che Fa (Di sabato 24 aprile 2021) Nuovo dì di festa in compagnia dei salotti più importanti della tv italiana. Mara Venier, Barbara d'Urso e Francesca Fialdini ci faranno compagnia lungo il daytime Domenicale, a seguire, in prima serata, l'appuntamento con Fabio Fazio L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 24 aprile 2021) Nuovo dì di festa in compagnia dei salotti più importanti della tv italiana. Mara Venier, Barbara d'Urso e Francesca Fialdini ci faranno compagnia lungo il daytimele, a seguire, in prima serata, l'appuntamento con Fabio Fazio L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

DPCgov : ?? Domenica #25aprile ???? #allertaGIALLA per rischio idraulico su parte della Basilicata ? L’allerta meteo-idro ti… - VittorioSgarbi : Continuare a protestare! Domenica 18 aprile a Roma la manifestazione in Piazza Bocca della verità alle 15,30. (Onli… - VittorioSgarbi : Domani domenica 18 aprile a Roma, alle 15,30, in Piazza Bocca della Verità, ci sarà l’Italia che non si piega, che… - LegaCamera : TV > Sky TG24 | Claudio Durigon, Sottosegretario Economia - Deputato Lega - Salvini Premier > DOMENICA 25 APRILE |… - LegaSalvini : TV > Sky TG24 | Claudio Durigon, Sottosegretario Economia - Deputato Lega - Salvini Premier > DOMENICA 25 APRILE |… -