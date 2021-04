Divieto di consumo al banco in zona gialla | Confesercenti Campania contro la decisione del Governo

(Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiprotesta con durezzaladeldi vietare la somministrazione alnegli esercizi pubblici anche in regioni – come la– in. In linea connazionale, anche l’organismo campano sta pressando ilaffinché talesia consentito. “Ancora una volta assistiamo a un feroce accanimentole attività commerciali – commenta Vincenzo Schiavo, presidente– di cui non comprendiamo l’origine. E’ inconcepibile vietare ilalanche in...

Di fatto, da lunedì, per le imprese senza posti all'esterno sarà di nuovo zona arancione anche in zona gialla, visto che si impone ildiall'interno dei locali, nemmeno in piedi al ...'Di fatto, da lunedì, per le imprese senza posti all'esterno sarà di nuovo zona arancione anche in zona gialla, visto che si impone ildiall'interno dei locali, nemmeno in piedi al ..."E' arrivata la circolare del Viminale in cui viene spiegato che il consumo al banco nei locali è vietato. Sono molto amareggiato in quanto siamo tornati indietro rispetto alla norma che prevedeva il ...Bar, vietato consumare al banco anche in zona gialla. Con il nuovo decreto anti Covid, da lunedì 26 aprile riaprono bar e ristoranti all’aperto in zona gialla. La maggior parte ...