Denise Pipitone | “Ce l’ammazzasti chidda” | il mistero della gallina

(Di sabato 24 aprile 2021) Nonostante la posizione di Jessica Pulizzi sia chiara per la giustizia italiana, il suo ruolo, mediaticamente parlando, ritorna ciclicamente a interessare quando si parlascomparsa di. Se ne è parlato nella puntata di ieri di “Quarto Grado”, in cui è stato evidenziato come le intercettazioni su Jessica potrebbero essere approfondite. Alcune di queste intercettazioni sono diventate ormai celeberrime: c’è quella frase “A casa c’ha purtai” (“L’ho portata a casa”), in cui alcuni credono che Jessica si riferisse alla piccola, ma anche delle domande poste alla ragazza dalla mamma Anna Corona, che chiese alla figlia di ricostruire quel tragico mercoledì di mercato a Mazara del Vallo di 17 anni fa, quandoscomparve nel nulla. “Quarto Grado” ha trattato a lungo anche ...

Accantonata la pista russa, il caso diprende una nuova piega. Complice Quarto Grado che nella puntata del 23 aprile ha mostrato nuovi elementi che potrebbero essere utili per le indagini. Danas, una bambina ripresa in ...Scomparsa di, nuova pista di indagini. Dopo le intercettazioni inedite sul caso, la bambina di Mazara Del Vallo scomparsa a 4 anni nel 2004, spuntano anche alcune immagini a ...Continua il grande successo di Domenica In, condotto da Mara Venier su Rai Uno. La 33esima puntata di Domenica In, in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma, avrà come protagonisti tanti ospiti ...Puntata numero 33 di Domenica In, in onda domenica 25 aprile, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma con la regia è di Flavia Unfer. Ospiti e ...