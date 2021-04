Dalla peste al Covid: rimesso a nuovo il lazzaretto (Di sabato 24 aprile 2021) Dervio (Lecco), 24 aprile 2021 " Il coronavirus è come la peste nera del 1300 o del '600 oppure la l'epidemia di vaiolo all'inizio del secondo scorso. In tempi di pandemia A Dervio è stato anche ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 24 aprile 2021) Dervio (Lecco), 24 aprile 2021 " Il coronavirus è come lanera del 1300 o del '600 oppure la l'epidemia di vaiolo all'inizio del secondo scorso. In tempi di pandemia A Dervio è stato anche ...

Dalla peste al Covid: rimesso a nuovo il lazzaretto

Dervio (Lecco), 24 aprile 2021 " Il coronavirus è come la peste nera del 1300 o del '600 oppure la l'epidemia di vaiolo all'inizio del secondo scorso. In tempi di pandemia A Dervio è stato anche rimesso a nuovo il vecchio lazzaretto della chiesa di Santa ...

Riparte la cultura: in settimana riaprono cinema, musei e teatri

La cultura segna la ripartenza di Firenze. Dalla prossima settimana saranno nuovamente accessibili musei civici e teatri, sedi culturali che ...20 giugno ci sarà la nuova grande produzione de "La peste",...

Dalla peste al Covid: rimesso a nuovo il lazzaretto

A sollecitare la riqualificazione del lazzaretto durante la pestilenza di Covid è stato il sindaco Stefano Cassinelli. "Con immensa soddisfazione riportiamo alla luce un pezzo di storia del nostro pae ...

"Guerra, peste e carestia", escursioni nei luoghi che segnano la rinascita

"Guerra, peste e carestia vanno sempre in compagnia – Escursioni ... intervallate da tre appuntamenti digitali per conoscere gli aspetti storico-culturali del territorio. Dal 26 aprile al 1 ottobre si ...

Dervio (Lecco), 24 aprile 2021 " Il coronavirus è come la peste nera del 1300 o del '600 oppure la l'epidemia di vaiolo all'inizio del secondo scorso. In tempi di pandemia A Dervio è stato anche rimesso a nuovo il vecchio lazzaretto della chiesa di Santa ...

La cultura segna la ripartenza di Firenze. Dalla prossima settimana saranno nuovamente accessibili musei civici e teatri, sedi culturali che ...20 giugno ci sarà la nuova grande produzione de "La peste",...

A sollecitare la riqualificazione del lazzaretto durante la pestilenza di Covid è stato il sindaco Stefano Cassinelli. "Con immensa soddisfazione riportiamo alla luce un pezzo di storia del nostro pae ..."

"Guerra, peste e carestia vanno sempre in compagnia – Escursioni ... intervallate da tre appuntamenti digitali per conoscere gli aspetti storico-culturali del territorio. Dal 26 aprile al 1 ottobre si ...