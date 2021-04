dal 26 aprile l'italia cambia colore: l'unica regione rossa sarà la sardegna. altre cinque arancio e (Di sabato 24 aprile 2021) Colori delle regioni: Lazio, Lombardia e altre 13 in giallo, sardegna resta rossa. L'Iss: 'Rt a 0,81, incidenza in calo' italia - I COLORI DELLE REGIONI DAL 26 aprile 2021 Da www.leggo.it Colori delle regioni, ecco quali entrano in zona gialla, arancione ... Leggi su dagospia (Di sabato 24 aprile 2021) Colori delle regioni: Lazio, Lombardia e13 in giallo,resta. L'Iss: 'Rt a 0,81, incidenza in calo'- I COLORI DELLE REGIONI DAL 262021 Da www.leggo.it Colori delle regioni, ecco quali entrano in zona gialla,ne ...

Advertising

amnestyitalia : Il 17 aprile, durante una manifestazione No Tav, un’attivista è rimasta ferita dal lancio di un lacrimogeno da part… - FiorellaMannoia : Dal 27 aprile, se vorrete, troverete in edicola “I miei passi”, una raccolta in 4 volumi (e il quinto sarà “Padroni… - TgLa7 : Il ministro della Salute, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore dal 26 aprile: in #zonarossa l… - Antonioerred : RT @987mies: Grazie al Migliore, ci apprestiamo a vivere il primo 25 aprile sotto coprifuoco dal 1944. Gli antifà che dicono? - Franco32656300 : RT @MMmarco0: 'Dobbiamo fare come la Spagna che ha riaperto ristoranti e cinema e non è successo nulla' - Contagi Spagna mese di Marzo: 86… -