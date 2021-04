Dal 26 aprile la "carta verde" Covid: ecco cos'è, come ottenerla e come funzionerà (Di sabato 24 aprile 2021) Si chiama ufficialmente "certificazione verde" e sarà il pass per potersi spostare tra regioni di colore diverso. Avrà una durata di sei mesi per i vaccinati e i guariti e di 48 ore per chi si sottoporrà... Leggi su feedpress.me (Di sabato 24 aprile 2021) Si chiama ufficialmente "certificazione" e sarà il pass per potersi spostare tra regioni di colore diverso. Avrà una durata di sei mesi per i vaccinati e i guariti e di 48 ore per chi si sottoporrà...

