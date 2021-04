Dai tamponi nella prima ondata all’aiuto negli hub vaccinali, le voci dei volontari Croce Rossa: “È impegnativo, ma non possiamo farne a meno” (Di sabato 24 aprile 2021) Tra le colonne portanti della campagna vaccinale nel Lazio ci sono i volontari che ogni giorno offrono supporto operativo in prima linea, vicino a medici, operatori sanitari e forze dell’ordine. Tra questi anche Alessio Cocuzzi, 21 anni, studente di infermieristica e volontario della Croce Rossa Italiana; Raffaella Vannuccini, 54 anni; e Valentina Grasso, 46 anni, dal 2009 soccorritrice volontaria della Cri. In comune non hanno solo il lavoro svolto durante le prime fasi della pandemia e l’attuale impegno quotidiano all’interno dell’hub vaccinale di Termini, ma un’idea ben precisa di cosa voglia dire fare il volontario. Per Grasso, dipendente regionale, fu il terremoto dell’Aquila a darle la spinta per intraprendere il percorso di soccorritrice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Tra le colonne portanti della campagna vaccinale nel Lazio ci sono iche ogni giorno offrono supporto operativo inlinea, vicino a medici, operatori sanitari e forze dell’ordine. Tra questi anche Alessio Cocuzzi, 21 anni, studente di infermieristica eo dellaItaliana; Raffaella Vannuccini, 54 anni; e Valentina Grasso, 46 anni, dal 2009 soccorritricea della Cri. In comune non hanno solo il lavoro svolto durante le prime fasi della pandemia e l’attuale impegno quotidiano all’interno dell’hub vaccinale di Termini, ma un’idea ben precisa di cosa voglia dire fare ilo. Per Grasso, dipendente regionale, fu il terremoto dell’Aquila a darle la spinta per intraprendere il percorso di soccorritrice ...

