Da lunedì 26 aprile riparte la cultura: riaprono musei, cinema e teatri (Di sabato 24 aprile 2021) Da lunedì 26 aprile riparte, nelle regioni in fascia gialla, la cultura con la riapertura di musei, cinema e teatri, ma seguendo i protocolli di sicurezza lunedì 26 aprile riparte la cultura. Il Dpcm approvato dal Consiglio dei Ministri ha stabilito anche le regole per le riaperture dei luoghi della cultura e dello spettacolo, ovvero cinema, musei e teatri. Da lunedì 26 aprile riaprono i musei nelle zone gialle seguendo sempre i protocolli di sicurezza già adottati prima dell'ultima chiusura. Le visite ai singoli musei saranno disciplinate secondo ...

