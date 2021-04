Crozza-Grillo riceve l’Oscar dopo il video in difesa del figlio: “Lo dedico al M5s, che ho fondato 12 anni fa e che ho fatto affondare lunedì scorso” (Di sabato 24 aprile 2021) Nel corso di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sl Nove – Crozza-Grillo riceve l’Oscar come “Miglior pisciata fuori dal vaso 2020-2021” per il video pubblicato in difesa del figlio: “Sono commosso. Ho fatto il comico, ho fatto il politico, ma non ero mai riuscito a tirare fuori la mia anima. dedico questo Oscar al Movimento 5 stelle che ho fondato dodici anni fa e che ho affondato lunedì pomeriggio”. “Live streaming ed episodi completi solo su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Nel corso di Fratelli diin onda tutti i venerdì in prima serata sl Nove –come “Miglior pisciata fuori dal vaso 2020-2021” per ilpubblicato indel: “Sono commosso. Hoil comico, hoil politico, ma non ero mai riuscito a tirare fuori la mia anima.questo Oscar al Movimento 5 stelle che hododicifa e che ho afpomeriggio”. “Live streaming ed episodi completi solo su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da IlQuotidiano.

