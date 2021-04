Advertising

ParmaLiveTweet : Serie A, a Parma vince il Crotone: i crociati ora rischiano di finire ultimi - DirettaSicilia : Crotone vince 4-3 a Parma, doppietta di Simy, - Italpress : Crotone vince 4-3 a Parma, doppietta di Simy - CorriereCitta : Crotone vince 4-3 a Parma, doppietta di Simy - fcin1908it : Parma, si apre l’incubo Serie B: il Crotone vince al Tardini 4-3, doppietta di Simy -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone vince

ANSA Nuova Europa

Per la lotta salvezza Parma esembrano destinate alla retrocessione, mentre il Cagliari ha ... Nella sfida delle 15 il Genoail derby con lo Spezia e si allontana ulteriormente dalla zona ...Il Genoauna partita fondamentale in chiave salvezza superando lo Spezia al Ferraris. Gli ospiti ... Trentatreesima giornata : Genoa - Spezia 2 - 0, ore 18 Parma -, ore 20.45 Sassuolo - ...Quindi la riprendono Gervinho e Mihaila. La chiude Simy che fa doppietta su rigore. Il Crotone vince per la prima volta in trasferta ma resta ultimo a -2 dagli emiliani, ad un passo dal baratro ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.