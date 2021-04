Covid Veneto, oggi 976 contagi e 23 morti: bollettino 24 aprile (Di sabato 24 aprile 2021) Sono 976 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 24 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 23 morti. I guariti sono stati 1.041 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di casi Padova a 227, Verona a 203, Vicenza a 196 e Venezia a 163. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 aprile 2021) Sono 976 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 24. Nella tabella si fa riferimento ad altri 23. I guariti sono stati 1.041 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di casi Padova a 227, Verona a 203, Vicenza a 196 e Venezia a 163. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

