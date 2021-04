Covid, vaccino Janssen Johnson & Johnson sicuro: raccomandato l'uso preferenziale agli over 60 (Di sabato 24 aprile 2021) Covid, vaccino Janssen Johnson & Johnson sicuro: “Preso atto del pronunciamento dell’EMA e del parere della CTS di AIFA si legge in un comunicato firmato da Locatelli (Consiglio Superiore di... Leggi su feedpress.me (Di sabato 24 aprile 2021): “Preso atto del pronunciamento dell’EMA e del parere della CTS di AIFA si legge in un comunicato firmato da Locatelli (Consiglio Superiore di...

Advertising

RobertoBurioni : Rilevanti effetti collaterali del vaccino COVID-19 segnalati negli USA nella popolazione anziana @EricTopol - RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - Oggi Israele ha ZERO morti per COVID-19 da 10 mesi dopo una terribile ondata epidemica dovuta alla… - fanpage : L'uomo si è giustificato dicendo che il vaccino gli aveva provocato una eccitazione incontrollabile come reazione a… - sassuolino : RT @lisanoja: Oggi ho ricevuto la “seconda dose” del vaccino anti-Covid. Potrò riconquistare un po’ di tranquillità. Sento ancora più fo… - stefaniacampani : RT @rainiero43: Facebook ha appena rimosso il gruppo “COVID 19 VACCINE VICTIMS AND FAMILIES” con oltre 120.000 membri ed un incremento di 1… -