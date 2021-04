Covid Toscana, oggi 886 contagi: bollettino 24 aprile (Di sabato 24 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 886 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 24 aprile, secondo i dati del bollettino anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 886 su 26.080 test di cui 13.852 tamponi molecolari e 12.228 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,40% (10,2% sulle prime diagnosi)", scrive Giani su Facebook. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 886 ida coronavirus in, 24, secondo i dati delanticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati insono 886 su 26.080 test di cui 13.852 tamponi molecolari e 12.228 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,40% (10,2% sulle prime diagnosi)", scrive Giani su Facebook.

Advertising

regionetoscana : #GiornataMondialeDelLibro, dalla #Toscana un Manifesto che disegna il futuro della #biblioteca post covid. Quattro… - VTrend_it : Anticipazioni Covid: in Toscana 886 nuovi casi e tasso positività che scende a 3,40% - cascinanotizie : ?? Covid. Buone notizie, i dati in calo rafforzano la zona gialla ?? Oggi a Pisa e provincia solo 69 nuovi positivi,… - 055firenze : Covid, contagi in calo in Toscana #COVID?19 - fisco24_info : Covid Toscana, oggi 886 contagi: bollettino 24 aprile: I dati della regione -