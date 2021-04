Covid Sicilia, contagi di nuovo sopra quota mille: regione è quinta (Di sabato 24 aprile 2021) E’ durata solo un giorno l’illusione di un calo nella curva dei contagi da Covid 19 in Sicilia che tornano a salire sopra quota mille, all’incirca lo stesso numero di guariti. Secondo il report quotidiano del Ministero della Salute oggi sono 1.095 i nuovi positivi (165 più di ieri) su 25.451 tamponi processati, con una il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 24 aprile 2021) E’ durata solo un giorno l’illusione di un calo nella curva deida19 inche tornano a salire, all’incirca lo stesso numero di guariti. Secondo il report quotidiano del Ministero della Salute oggi sono 1.095 i nuovi positivi (165 più di ieri) su 25.451 tamponi processati, con una il Mattino di- Notizie dalla

Advertising

ilfoglio_it : Rt e incidenza ancora in calo. Oltre metà del paese potrà tornare da lunedì a frequentare bar e ristoranti. Puglia… - VitoBardi : RT @Zeta_Luiss: Per vaccinare con due dosi l'80 per cento della popolazione italiana ci vorranno ancora 233 giorni. In Basilicata 177. Ulti… - giuseppetrimarc : Covid: in Sicilia 930 positivi e 24 vittime. Messina con +59 e due decessi - NewSicilia : Sintomi influenzali 'nascosti' con qualche tachipirina: ecco come la città avrebbe visto l'incremento di casi… - quotidianodirg : Covid Sicilia, contagi di nuovo sopra quota mille: svanisce illusione -