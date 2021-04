Covid: Salvini, 'pericolosa è ideologia Speranza e sinistra contro impresa e commercio' (Di sabato 24 aprile 2021) Lo scrive il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una lettera al 'Corriere della Sera', in replica ad un editoriale apparso ieri sul quotidiano di via Solferino. 'Il 13% della nostra ricchezza - ... Leggi su tvsette (Di sabato 24 aprile 2021) Lo scrive il segretario della Lega, Matteo, in una lettera al 'Corriere della Sera', in replica ad un editoriale apparso ieri sul quotidiano di via Solferino. 'Il 13% della nostra ricchezza - ...

Advertising

Noiconsalvini : #SALVINI A DRAGHI: 'FIDUCIA IN TE, MA NOI LAVORIAMO AL PROSSIMO DECRETO CHE ENTRO METÀ MAGGIO DOVRÀ CONSENTIRE IL R… - tiber_h : RT @Storace: Un #governo serio con le #regioni ci deve parlare e non ignorarle. E i giornaloni - a partire dal #CorrieredellaSera - non se… - BELLUCCIANGELO : RT @Misurelli77: Sarà un liberi tutti Il Covid ringrazia Chi si prenderà la colpa di questa strage annunciata? Chi starà in prima linea nel… - adrianopescaro1 : RT @Noiconsalvini: MA IL POVERETTO VEDOVO DI CONTE ANCORA PARLA? ?? - MariellaLoi : RT @Storace: Un #governo serio con le #regioni ci deve parlare e non ignorarle. E i giornaloni - a partire dal #CorrieredellaSera - non se… -