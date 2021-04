Covid Russia, oggi quasi 9mila contagi e 399 morti (Di sabato 24 aprile 2021) Non calano i numeri del Covid-19 in Russia. Anche oggi le autorità sanitarie hanno segnalato quasi 9mila nuovi contagi e 400 morti, confermando il Paese come il quinto più colpito al mondo dalla pandemia. Il totale delle infezioni dall’inizio della crisi sale quindi a 4.753.789 (8.828 in più rispetto a ieri). Nella sola Mosca, sono stati confermati più di 2.500 casi in 24 ore, a cui se ne aggiungono quasi altri 600 nella regione della capitale. Il bilancio delle vittime si è aggiornato a 107.900, 399 in più rispetto a ieri, mentre il numero dei pazienti guariti ha superato la soglia dei 4.3 milioni. La Russia ha a disposizione quattro vaccini contro il coronavirus, incluso lo Sputnik V, che è stato autorizzato da 60 Paesi in tutto ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 aprile 2021) Non calano i numeri del-19 in. Anchele autorità sanitarie hanno segnalatonuovie 400, confermando il Paese come il quinto più colpito al mondo dalla pandemia. Il totale delle infezioni dall’inizio della crisi sale quindi a 4.753.789 (8.828 in più rispetto a ieri). Nella sola Mosca, sono stati confermati più di 2.500 casi in 24 ore, a cui se ne aggiungonoaltri 600 nella regione della capitale. Il bilancio delle vittime si è aggiornato a 107.900, 399 in più rispetto a ieri, mentre il numero dei pazienti guariti ha superato la soglia dei 4.3 milioni. Laha a disposizione quattro vaccini contro il coronavirus, incluso lo Sputnik V, che è stato autorizzato da 60 Paesi in tutto ...

Advertising

DanaAnd52659239 : Russia (Mosca), centri vaccinali vuoti, locali pieni! 'Non abbiamo paura del Covid. Dobbiamo chiuderci in casa? No,… - liberenotizie : Covid Russia, oggi quasi 9mila contagi e 399 morti. Adnkronos - ultimora - TV7Benevento : Covid Russia, oggi quasi 9mila contagi e 399 morti... - lifestyleblogit : Covid Russia, oggi quasi 9mila contagi e 399 morti - - enrico_levi : @Ascensione_xxy9 @jacopo_iacoboni Quello che succede in Russia credo faccia poco testo. Non hanno dosi e i dati son… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Russia Covid Russia, oggi quasi 9mila contagi e 399 morti Non calano i numeri del Covid - 19 in Russia. Anche oggi le autorità sanitarie hanno segnalato quasi 9mila nuovi contagi e 400 morti, confermando il Paese come il quinto più colpito al mondo dalla pandemia. Il totale delle ...

Estate in spiaggia 2021, in arrivo "la zona blu"? Il Veneto apripista ... voi che numeri vi attendete per quanto riguarda il turismo dalla Russia e da altre parti del mondo?...a Roma in cui si sconsigliava ai propri cittadini di viaggiare in Italia per il rischio Covid e ...

Covid Russia, oggi quasi 9mila contagi e 399 morti - Sardiniapost.it SardiniaPost Covid: Russia, società Rostec prevede di registrare vaccino monodose entro il 2022 Mosca, 24 apr 13:37 - (Agenzia Nova) - La società statale russa Rostec prevede di registrare il proprio vaccino monodose contro il coronavirus entro l'inizio del 2022. Lo ha affermato oggi ...

Armenia: in migliaia a Yerevan commemorano il genocidio Migliaia di armeni si sono radunati per ricordare le uccisioni di massa subite da parte dei turchi ottomani durante la Prima Guerra mondiale, una tragedia che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ...

Non calano i numeri del- 19 in. Anche oggi le autorità sanitarie hanno segnalato quasi 9mila nuovi contagi e 400 morti, confermando il Paese come il quinto più colpito al mondo dalla pandemia. Il totale delle ...... voi che numeri vi attendete per quanto riguarda il turismo dallae da altre parti del mondo?...a Roma in cui si sconsigliava ai propri cittadini di viaggiare in Italia per il rischioe ...Mosca, 24 apr 13:37 - (Agenzia Nova) - La società statale russa Rostec prevede di registrare il proprio vaccino monodose contro il coronavirus entro l'inizio del 2022. Lo ha affermato oggi ...Migliaia di armeni si sono radunati per ricordare le uccisioni di massa subite da parte dei turchi ottomani durante la Prima Guerra mondiale, una tragedia che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ...