Covid: ricoverata da un mese a Genova, muore bambina "fragile" di 10 anni

Ultime Notizie dalla rete : Covid ricoverata Covid: ricoverata da un mese a Genova, muore bambina 'fragile' di 10 anni E morta ieri sera presso la Terapia Intensiva Covid dell Istituto Giannina Gaslini di Genova, dopo un mese di ricovero, la bimba di 10 anni di Crema, affetta da gravissima polmonite Covid, e gi con sindrome autoinfiammatoria sistemica, caratterizzata da vasculite ed immunodeficienza (deficit di ADA2). Lo rende noto il Gaslini. La bimba, dopo aver contratto il virus nell ambiente ...

