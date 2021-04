Covid Puglia, oggi 1.255 contagi: dati bollettino 24 aprile (Di sabato 24 aprile 2021) Sono 1.255 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, 24 aprile. Si registrano altri 33 morti. Da ieri sono stati processati 13.331 tamponi, i nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: 333 in provincia di Bari, 182 in provincia di Brindisi, 153 nella provincia Bat, 193 in provincia di Foggia, 145 in provincia di Lecce, 237 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 7 di residenza non nota. Ieri i nuovi contagi erano 1.692 su 13.345 tamponi, mentre i decessi erano 64. In tutto in Puglia hanno perso la vita 5.665 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.156.052 test. Sono 173.251 i pazienti guariti mentre ieri erano 171.894 (+1.357). I casi attualmente positivi ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 aprile 2021) Sono 1.255 i nuovidi coronavirus insecondo ideldi, 24. Si registrano altri 33 morti. Da ieri sono stati processati 13.331 tamponi, i nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: 333 in provincia di Bari, 182 in provincia di Brindisi, 153 nella provincia Bat, 193 in provincia di Fa, 145 in provincia di Lecce, 237 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 7 di residenza non nota. Ieri i nuovierano 1.692 su 13.345 tamponi, mentre i decessi erano 64. In tutto inhanno perso la vita 5.665 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.156.052 test. Sono 173.251 i pazienti guariti mentre ieri erano 171.894 (+1.357). I casi attualmente positivi ...

Advertising

TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Vaccini, slittano le somministrazioni per le fasce d'età 70-79 e 60-69 - TGR Puglia - TgrRaiPuglia : Vaccini, slittano le somministrazioni per le fasce d'età 70-79 e 60-69 - TGR Puglia - TSTARANTO : Covid: Il bollettino della Puglia del 24 aprile. 1255 casi su 13331 test. 237 nel tarantino - infoitinterno : Covid in Puglia, calano i ricoverati: sotto quota duemila - infoitinterno : In Puglia 1255 nuovi casi Covid e 33 decessi, ma calano ricoveri e attualmente positivi -