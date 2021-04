Covid | Pagano Lega | ‘Catering e banchetti colpiti da ideologia Pd-M5s?’

(Di sabato 24 aprile 2021) Palermo, 24 apr. (Adnkronos) – “Le società che si occupano di catering epotranno organizzare servizi a fiere, convegni e congressi da centinaia o migliaia di ospiti, alla luce del decreto che prevede dal 15 giugno il via libera alle fiere e dal primo luglio a convegni e congressi. Le stesse aziende invece non potranno occuparsi diconviviali da poche decine di persone per matrimoni, battesimi, cresime e prime comunioni. Un paradosso contro il buonsenso ideologicamente insormontabile per Pd e M5s?”. Lo dice in una nota il deputato Alessandro, vice capogruppo dellaalla Camera. L'articolo CalcioWeb.

A causa dei provvedimenti governativi emanati a seguito dell'emergenza epidemiologica da- 19, a partire dal 23 febbraio 2020, l'Istante non ha potuto svolgere, tranne che per il periodo estivo ...Non è irragionevole pensare che, se non fosse stato per la crisi, avrebbe potuto ottenere ... una propria legislatura e un regime fiscale favorevole in quanto i portoricani nonle imposte ...Palermo, 24 apr. (Adnkronos) – “Le società che si occupano di catering e banchetti potranno organizzare servizi a fiere, convegni e congressi da centinaia o migliaia di ospiti, alla luce del decreto c ...Nell’ultimo anno a causa delle chiusure, secondo le stime di Coldiretti Sardegna, i circa 900 agriturismi sardi hanno segnato perdite di fatturato intorno ai 40 milioni di euro. “Stiamo pagando un pre ...