Covid oggi 13.817 nuovi casi e 322 morti, il tasso di positività dei tamponi scende al 4,3% (Di sabato 24 aprile 2021) Covid in Italia oggi bollettino del 24 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore sono in leggero calo, 13.817 contro i 14.761 registrati ieri; i tamponi esaminati sono 320.780 e l’indice di positività scende al 4,3% dal 4,6% di ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono in leggero calo, 322 a fronte dei 342 di ieri.



In terapia intensiva ci sono ora 2.894 persone (-85 da ieri), con 143 nuovi ingressi giornalieri. Sono 3.369.048 i guariti in totale (+17.587), 461.448 gli attualmente positivi (-4.095). Su base regionale i nuovi contagi vedono ancora in testa la Lombardia con 2.313 casi, poi la Campania con 2.012 e ... Leggi su urbanpost (Di sabato 24 aprile 2021)in Italiabollettino del 24 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. Idinelle ultime 24 ore sono in leggero calo, 13.817 contro i 14.761 registrati ieri; iesaminati sono 320.780 e l’indice dial 4,3% dal 4,6% di ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono in leggero calo, 322 a fronte dei 342 di ieri.In terapia intensiva ci sono ora 2.894 persone (-85 da ieri), con 143ingressi giornalieri. Sono 3.369.048 i guariti in totale (+17.587), 461.448 gli attualmente positivi (-4.095). Su base regionale icontagi vedono ancora in testa la Lombardia con 2.313, poi la Campania con 2.012 e ...

Advertising

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - Oggi Israele ha ZERO morti per COVID-19 da 10 mesi dopo una terribile ondata epidemica dovuta alla… - RobertoBurioni : Oggi è una grande giornata. Anche @ECDC_EU FINALMENTE ci dice che tra vaccinati possiamo stare senza mascherina e a… - emergency_ong : #EMERGENCY - @OxfamItalia: “I GUADAGNI DEGLI AZIONISTI DI BIG PHARMA BASTANO A VACCINARE L’INTERA POPOLAZIONE AFRIC… - NewsToscana : #Covid Toscana: oggi 886 nuovi positivi e 26 decessi - Adnkronos : #CovidItalia: i dati delle ultime 24 ore, regione per regione. -