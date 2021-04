Covid, news. Il bollettino: 13.817 nuovi casi su 320.780 tamponi. I morti sono 322 DIRETTA (Di sabato 24 aprile 2021) Il tasso di positività torna a calare al 4,3%. La delegazione pentastellata in Cdm chiederà garanzie nero su bianco. Tra il 27 aprile e il 5 maggio arriveranno in Italia 5 milioni di dosi di vaccino. Lo afferma l'ufficio del commissario per l'emergenza: i nuovi "target" per le regioni, se rispettati, porteranno all'obiettivo di 500 mila somministrazioni al giorno entro la fine di aprile. Dalla prossima settimana Italia quasi tutta gialla, 5 regioni in arancione, resta rossa la Sardegna Leggi su tg24.sky (Di sabato 24 aprile 2021) Il tasso di positività torna a calare al 4,3%. La delegazione pentastellata in Cdm chiederà garanzie nero su bianco. Tra il 27 aprile e il 5 maggio arriveranno in Italia 5 milioni di dosi di vaccino. Lo afferma l'ufficio del commissario per l'emergenza: i"target" per le regioni, se rispettati, porteranno all'obiettivo di 500 mila somministrazioni al giorno entro la fine di aprile. Dalla prossima settimana Italia quasi tutta gialla, 5 regioni in arancione, resta rossa la Sardegna

Advertising

vaticannews_it : #23aprile #PapaFrancesco festeggia l'onomastico con poveri e senzatetto in fila per il vaccino in Aula Paolo VI Le… - Agenzia_Italia : In India 1 milione di contagi Covid in tre giorni, nuovo record di morti in un giorno - borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - repubblica : ?? Covid, 13.817 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 322 morti - Failbetter6 : RT @paoloigna1: Geopolitica degli aiuti per #covid19 -