Covid, news. Bollettino: 13.817 nuovi casi e 322 morti. Slitta ancora Cdm su Recovery LIVE (Di sabato 24 aprile 2021) Sono 320.780 i tamponi analizzati, il tasso di positività cala al 4,3%. Scendono di 469 unità i ricoveri ordinari, di 85 quelli in terapia intensiva. M5s chiede garanzie sulla proroga del Superbonus. Tra il 27 aprile e il 5 maggio arriveranno in Italia 5 milioni di dosi di vaccino. Dalla prossima settimana Italia quasi tutta gialla, 5 regioni in arancione, resta rossa la Sardegna. Folla a Roma in via del Corso, chiusa per evitare assembramenti Leggi su tg24.sky (Di sabato 24 aprile 2021) Sono 320.780 i tamponi analizzati, il tasso di positività cala al 4,3%. Scendono di 469 unità i ricoveri ordinari, di 85 quelli in terapia intensiva. M5s chiede garanzie sulla proroga del Superbonus. Tra il 27 aprile e il 5 maggio arriveranno in Italia 5 milioni di dosi di vaccino. Dalla prossima settimana Italia quasi tutta gialla, 5 regioni in arancione, resta rossa la Sardegna. Folla a Roma in via del Corso, chiusa per evitare assembramenti

