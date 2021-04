Covid, news. Bollettino: 13.817 nuovi casi e 322 morti. A breve Cdm su Recovery. LIVE (Di sabato 24 aprile 2021) Un colloquio tra il premier italiano e Ursula von der Leyen sembra aver sciolto il nodo Superbonus. L'esecutivo sarebbe pronto a varare il piano. Intanto sono 320.780 i tamponi analizzati, il tasso di positività cala al 4,3%. Scendono di 469 unità i ricoveri ordinari, di 85 quelli in terapia intensiva. Dalla prossima settimana Italia quasi tutta gialla, 5 regioni in arancione, resta rossa la Sardegna. Folla a Roma in via del Corso, chiusa per evitare assembramenti Leggi su tg24.sky (Di sabato 24 aprile 2021) Un colloquio tra il premier italiano e Ursula von der Leyen sembra aver sciolto il nodo Superbonus. L'esecutivo sarebbe pronto a varare il piano. Intanto sono 320.780 i tamponi analizzati, il tasso di positività cala al 4,3%. Scendono di 469 unità i ricoveri ordinari, di 85 quelli in terapia intensiva. Dalla prossima settimana Italia quasi tutta gialla, 5 regioni in arancione, resta rossa la Sardegna. Folla a Roma in via del Corso, chiusa per evitare assembramenti

