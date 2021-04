Covid, nelle Marche 550 ricoverati, 25 meno di ieri (Di sabato 24 aprile 2021) Prosegue la discesa dei ricoverati per Covid negli ospedali delle Marche, arrivati a 550, - 25 su ieri. Stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva, 70 (invariato), mentre diminuiscono quelli ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021) Prosegue la discesa deipernegli ospedali delle, arrivati a 550, - 25 su. Stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva, 70 (invariato), mentre diminuiscono quelli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: Sono 13.817 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 322 le vittime, secon… - repubblica : ?? Covid, 13.817 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 322 morti - RobertoBurioni : 122 marinai vengono imbarcati in un peschereccio dopo un tampone PCR negativo. Nonostante questo a bordo parte un f… - ansa_marche : Covid, 5 decessi in 24 ore nelle Marche - ansa_marche : Covid, nelle Marche 550 ricoverati, 25 meno di ieri -