Covid | Nappi Lega | “Garantire servizio serale alle attività”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Leaperte al pubblico hanno sempre dimostrato, anche in un clima difficilissimo e in una condizione economica drammatica, di rispettare tutte le misure di sicurezza. E’ ingiusto che gli esercenti continuino a subire il peso di regole poco comprensibili, di frontequali viene il dubbio che chi governa queste nostre realtà non sappia esattamente come funziona l’economia. Ci deve essere per ledi bar e ristorazione la possibilità diun. Aprire solo due ore la sera vuol dire avere un problema organizzativo per quanto riguarda il personale e i costi. Vuol dire continuare a perdere denaro, lavoro e opportunità. Occorre invece dare un segnale chiaro che un’azione di ripartenza è possibile. Lasi ...