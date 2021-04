Covid: morta 44enne di Sant'Arpino, lascia la sua famiglia (Di sabato 24 aprile 2021) Una nuova vittima del Covid in Campania, questa volta si tratta di Anna Lettera, una donna di 44 anni di Sant'Arpino, lascia la sua famiglia Campania, Anna Lettera muore a 44 anni per Covid-19. lascia marito e figlio su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 24 aprile 2021) Una nuova vittima delin Campania, questa volta si tratta di Anna Lettera, una donna di 44 anni dila suaCampania, Anna Lettera muore a 44 anni per-19.marito e figlio su Notizie.it.

