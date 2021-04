Covid, le ultime news. Slitta il Consiglio dei Ministri sul Recovery Plan. LIVE (Di sabato 24 aprile 2021) I Ministri attendono la convocazione per la riunione. Spetterà a Palazzo Chigi la supervisione politica del PNRR. Lunedì e martedì il piano da 221 miliardi all'esame delle Camere. Dalla prossima settimana Italia quasi tutta gialla, 5 regioni in arancione, resta rossa la Sardegna. L'indice Rt è in calo, ma l'Istituto Superiore di Sanità chiede cautela. L'Ema raccomanda Astrazeneca anche per la seconda dose: "il rapporto rischi-benefici resta positivo", ma l'Europa è pronta all'azione legale per le mancate consegne Leggi su tg24.sky (Di sabato 24 aprile 2021) Iattendono la convocazione per la riunione. Spetterà a Palazzo Chigi la supervisione politica del PNRR. Lunedì e martedì il piano da 221 miliardi all'esame delle Camere. Dalla prossima settimana Italia quasi tutta gialla, 5 regioni in arancione, resta rossa la Sardegna. L'indice Rt è in calo, ma l'Istituto Superiore di Sanità chiede cautela. L'Ema raccomanda Astrazeneca anche per la seconda dose: "il rapporto rischi-benefici resta positivo", ma l'Europa è pronta all'azione legale per le mancate consegne

