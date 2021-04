Covid, le news. Recovery, oggi il piano sul tavolo del Consiglio dei Ministri. LIVE (Di sabato 24 aprile 2021) A Palazzo Chigi la supervisione politica. Lunedì e martedì il piano da 221 miliardi all'esame delle Camere. Dalla prossima settimana Italia quasi tutta gialla, 5 regioni in arancione, resta rossa la Sardegna. L'indice Rt è in calo, ma l'Istituto Superiore di Sanità chiede cautela. L'Ema raccomanda Astrazeneca anche per la seconda dose: "il rapporto rischi-benefici resta positivo", ma l'Europa è pronta all'azione legale per le mancate consegne Leggi su tg24.sky (Di sabato 24 aprile 2021) A Palazzo Chigi la supervisione politica. Lunedì e martedì ilda 221 miliardi all'esame delle Camere. Dalla prossima settimana Italia quasi tutta gialla, 5 regioni in arancione, resta rossa la Sardegna. L'indice Rt è in calo, ma l'Istituto Superiore di Sanità chiede cautela. L'Ema raccomanda Astrazeneca anche per la seconda dose: "il rapporto rischi-benefici resta positivo", ma l'Europa è pronta all'azione legale per le mancate consegne

Ultime Notizie dalla rete : Covid news In crisi a causa della pandemia, l'Egitto spera nel ritorno del turismo di massa Dal punto di vista del Covid, le autorità egiziane hanno scelto di tenere aperto il paese. Sono stati registrati solo i test positivi effettuati nei laboratori del ministero della sanità. I dati ...

Schnitzler non fa più scandalo E in un nuovo allestimento: nell'Austria Felix le coppie si passavano la sifilide, oggi a Berlino si teme il Covid. Arthur Schnitzler aveva scritto le dieci scene quasi un quarto di secolo prima, nel ...

Covid, oltre 50 milioni di italiani alla ricerca di news Agenzia ANSA Pass vaccinale pronto ma il Garante lo boccia: «Così viola la privacy» Dovrebbe essere uno strumento studiato per facilitare la vita degli italiani e consentire, in modo agevole e soprattutto in sicurezza, gli spostamenti tra regioni di diverso colore, comprese ...

Marta Flavi: «70 anni? Il meglio deve ancora venire» I prossimi dieci anni? I migliori. Ne è convinta marta flavi che, mentre ne compie 70, racconta vizi, fughe, colpi di fortuna e grandi dolori, con una ricetta della felicità sempre in testa ...

