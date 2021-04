Covid Lazio, oggi 1.266 contagi e 23 morti. A Roma 500 casi (Di sabato 24 aprile 2021) Sono 1.266 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 aprile nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 23 decessi. “oggi su oltre 15mila tamponi nel Lazio (-1.231) e oltre 20mila antigenici per un totale di oltre 35 mila test, si registrano 1.266 casi positivi (+45), 23 i decessi (=) e +1.215 i guariti. Aumentano i casi, mentre sono stabili i decessi e diminuiscono le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500?. Lo riferisce l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 aprile 2021) Sono 1.266 i nuovida coronavirus24 aprile nel, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 23 decessi. “su oltre 15mila tamponi nel(-1.231) e oltre 20mila antigenici per un totale di oltre 35 mila test, si registrano 1.266positivi (+45), 23 i decessi (=) e +1.215 i guariti. Aumentano i, mentre sono stabili i decessi e diminuiscono le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. Icittà sono a quota 500?. Lo riferisce l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della RegioneAlessio D’Amato, al termine della videoconferenza della ...

DiMarzio : #Lazio | #Inzaghi negativo al Covid: potrà tornare in panchina - RegioneLazio : #Vaccino anti #Covid19 Da martedì 27 Aprile alle 00:00 partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 59-58 (nati 1… - StefaniaFalone : Covid Lazio, bollettino oggi 24 aprile: 1.266 casi (596 a Roma) e 23 morti. D'Amato: «Oggi via ai vaccini J&J»… - sportli26181512 : Inzaghi si riprende la #Lazio: è guarito dal Covid: Il tecnico ha diretto l’allenamento della squadra e lunedì sarà… - Pall_Gonfiato : #Inzaghi guarito dal #Covid -