Covid Lazio | il bollettino | oggi 1 266 nuovi positivi e 23 vittime

Covid Lazio: il bollettino. oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio ( - 1.231) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 35 mila test, si registrano 1.266 casi positivi (+45), 23 i decessi (=)

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio Covid Lazio, oggi 1.266 contagi e 23 morti. A Roma 500 casi Lo riferisce l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task - force regionale per il Covid - 19, che ...

Inzaghi si riprende la Lazio: è guarito dal Covid Simone Inzaghi è guarito dal Covid . Il tecnico, positivo dallo scorso 7 aprile, è risultato negativo dopo l'ultimo tampone. Nel primo pomeriggio ha diretto la seduta di allenamento della Lazio e lunedì sera sarà regolarmente in ...

Covid: Lazio, 1221 contagi, a Roma la metà Agenzia ANSA Lazio: tampone negativo, Inzaghi subito in campo Tampone negativo, finalmente Simone Inzaghi in campo. Superato il Covid che lo aveva costretto a stare fuori per tre partite consecutive, la Lazio recupera il suo "comandante". Oggi pomeriggio il tecn ...

Covid: Lazio, 1266 casi e 23 decessi Nel Lazio su oltre 15 mila tamponi (-1.231) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 35 mila test, si registrano 1.266 casi positivi (+45), 23 decessi (=) e +1.215 i guariti. (ANSA) ...

