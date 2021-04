Covid Italia, raggiunti i 5 milioni di vaccinati (Di sabato 24 aprile 2021) Coronavirus Italia, oltre 5 milioni di vaccinati nel Paese con le due dosi mentre si avvicina la data delle prime riaperture previste per il 26 aprile per le zone gialle, secondo la road map del governo. Sono infatti 5.041.929 le persone che in Italia hanno completato il ciclo vaccinale mentre oltre 17 milioni (17.095.530) sono le dosi somministrate. E’ quanto emerge dal report vaccini anti-Covid del governo aggiornato a questa mattina. In totale le dosi somministrate sono l’86% del totale di quelle distribuite alle Regioni, che sono 19.880.040. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 aprile 2021) Coronavirus, oltre 5dinel Paese con le due dosi mentre si avvicina la data delle prime riaperture previste per il 26 aprile per le zone gialle, secondo la road map del governo. Sono infatti 5.041.929 le persone che inhanno completato il ciclo vaccinale mentre oltre 17(17.095.530) sono le dosi somministrate. E’ quanto emerge dal report vaccini anti-del governo aggiornato a questa mattina. In totale le dosi somministrate sono l’86% del totale di quelle distribuite alle Regioni, che sono 19.880.040. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

