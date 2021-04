Covid Italia, oggi con 13.817 nuovi contagi e 322 morti, indice di positività al 4,3% (Di sabato 24 aprile 2021) Di giorno in giorno continua lentamente a migliorare la situazione Covid nel Paese, grazie soprattutto anche all’avvento della campana vaccinale. Nelle ultime 24 ore eseguiti ben 320.780 ‘tamponi misti’ (calcolando insieme sia gli antigenici che i molecolari), chetano individuato altri 13.817 contagi, per un tasso di positività al 4,3%. Inoltre, informa ancora il bollettino quotidiano stilato dal ministero della Salute, attualmente nel Paese ci sono 461.448 positivi (non necessariamente tutti ‘malati’), quindi 4.095 in men rispetto a ieri. Sul fronte delle vittime siano però ancora messi molto male, visto che da ieri ne sono state registrate altre 322, che portano così il numero totale dei decessi a 119.021 dall’inizio dell’emergenza. Prosegue positivamente la situazione invece nelle terapie intensive dove, secondo la media nazionale, ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 aprile 2021) Di giorno in giorno continua lentamente a migliorare la situazionenel Paese, grazie soprattutto anche all’avvento della campana vaccinale. Nelle ultime 24 ore eseguiti ben 320.780 ‘tamponi misti’ (calcolando insieme sia gli antigenici che i molecolari), chetano individuato altri 13.817, per un tasso dial 4,3%. Inoltre, informa ancora il bollettino quotidiano stilato dal ministero della Salute, attualmente nel Paese ci sono 461.448 positivi (non necessariamente tutti ‘malati’), quindi 4.095 in men rispetto a ieri. Sul fronte delle vittime siano però ancora messi molto male, visto che da ieri ne sono state registrate altre 322, che portano così il numero totale dei decessi a 119.021 dall’inizio dell’emergenza. Prosegue positivamente la situazione invece nelle terapie intensive dove, secondo la media nazionale, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Estasi Lube! Perugia va k.o., lo scudetto è ancora di Civitanova Una stagione in cui Civitanova ha prima conquistato la Coppa Italia poi ha cambiato allenatore (Blengini per De Giorgi), ha sofferto (2 casi di Covid nel gruppo a inizio playoff) e poi ha trionfato ...

Covid:13.817 positivi e 322 vittime.Tasso positività al 4,3% Dall'inizio della pandemia, in Italia ci sono stati 3.949.517 casi e 119.021 morti. Gli attualmente positivi sono 461.448 ( - 4.095 nelle ultime 24 ore) mentre i guariti e dimessi sono 3.369.048 (+17.

Covid Italia, continua il calo della curva. In Toscana 886 nuovi casi / LIVE LA NAZIONE Covid:13.817 positivi e 322 vittime.Tasso positività al 4,3% 13.817 positivi al test del coronavirus e 322 vittime in Italia nelle ultime 24 ore. Sono i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute dal quale emerge un calo del tasso di positività, ...

"Non andrò al ristorante". Così Crisanti condanna l'Italia Il virologo si schiera contro la riapertura dei ristoranti la sera: "Voglio dare il buon esempio". Ma il "buon esempio" si dà seguendo le regole non mandando in malora un intero settore ...

