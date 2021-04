Covid Italia oggi, bollettino regioni: contagi e dati 24 aprile (Di sabato 24 aprile 2021) I dati di oggi, 24 aprile, con news sul coronavirus regione per regione in Italia. Il bollettino della Protezione Civile con le ultime notizie dalle città – Roma, Milano, Napoli- e in generale dalle regioni che da lunedì 26 aprile saranno divise in zona gialla, arancione e rossa con regole previste dal decreto riaperture. Numeri dalla Lombardia alla Puglia, dal Lazio alla Sicilia, dal Veneto alla Toscana. I dati delle regioni: Sono 886 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 24 aprile, secondo i dati del bollettino anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 886 su 26.080 test di cui 13.852 tamponi molecolari e ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 aprile 2021) Idi, 24, con news sul coronavirus regione per regione in. Ildella Protezione Civile con le ultime notizie dalle città – Roma, Milano, Napoli- e in generale dalleche da lunedì 26saranno divise in zona gialla, arancione e rossa con regole previste dal decreto riaperture. Numeri dalla Lombardia alla Puglia, dal Lazio alla Sicilia, dal Veneto alla Toscana. Idelle: Sono 886 ida coronavirus in Toscana, 24, secondo idelanticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 886 su 26.080 test di cui 13.852 tamponi molecolari e ...

