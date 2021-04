Covid Italia, oggi 13.817 contagi e 322 morti: bollettino 24 aprile (Di sabato 24 aprile 2021) Sono 13.817 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 24 aprile, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, secondo la tabella del ministero della Salute, registrati altri 322 morti che portano il totale a 119.021. Nelle ultime 24 ore eseguiti 320.780 tamponi, il tasso di positività è al 4,3%. Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 2.894 persone (-85 da ieri), con 143 nuovi ingressi giornalieri. Sono 3.369.048 i guariti in totale (+17.587), 461.448 gli attualmente positivi (-4.095). LAZIO – Sono 1.266 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 aprile nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 23 decessi. “oggi ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 aprile 2021) Sono 13.817 ida coronavirus in, 24, secondo i dati regione per regione neldella Protezione Civile. Da ieri, secondo la tabella del ministero della Salute, registrati altri 322che portano il totale a 119.021. Nelle ultime 24 ore eseguiti 320.780 tamponi, il tasso di positività è al 4,3%. Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 2.894 persone (-85 da ieri), con 143 nuovi ingressi giornalieri. Sono 3.369.048 i guariti in totale (+17.587), 461.448 gli attualmente positivi (-4.095). LAZIO – Sono 1.266 i nuovida coronavirus24nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo. Si registrano altri 23 decessi. “...

