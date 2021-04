Covid, Italia in giallo: la mappa dei nuovi colori delle Regioni dal 26 aprile (Di sabato 24 aprile 2021) Da lunedì 26 aprile la mappa dei colori delle Regioni sarà molto diversa e vedrà un’Italia in giallo, a seguito dall’ultimo monitoraggio della cabina di regia Iss- ministero. In zona rossa resta solo la Sardegna e in arancione invece si attestano Valle D’Aosta, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. Le altre Regioni splendono di giallo e beneficiano dei graduali allentamenti previsti dal Decreto Riaperture. A passare in zona gialla sono quindi Lombardia, Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, e Veneto. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, a seguito dei dati del monitoraggio ha firmato le 2 ordinanze di cambio colore, che entrano in vigore lunedì 26 ... Leggi su leggioggi (Di sabato 24 aprile 2021) Da lunedì 26ladeisarà molto diversa e vedrà un’in, a seguito dall’ultimo monitoraggio della cabina di regia Iss- ministero. In zona rossa resta solo la Sardegna e in arancione invece si attestano Valle D’Aosta, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. Le altresplendono die beneficiano dei graduali allentamenti previsti dal Decreto Riaperture. A passare in zona gialla sono quindi Lombardia, Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, e Veneto. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, a seguito dei dati del monitoraggio ha firmato le 2 ordinanze di cambio colore, che entrano in vigore lunedì 26 ...

